El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparegut acompanyat del govern en ple després de l’assalt de la Guàrdia Civil i la intervenció de l’autogovern. Ha declarat: ‘D’avui al dia 1, dia referèndum, ens caldrà una actitud de serenitat i fermesa, denúncia d’abusos i il·legalitats. El dia 1 sortirem de casa, portarem una papereta i la farem servir. I això ha de contrastar amb l’autoritarisme de l’estat espanyol.’

Ha afegit que el govern coordinarà les ‘respostes necessàries’ amb els agents econòmics, socials i cívics. ‘Condemnem l’actitud totalitària de l’estat espanyol. Donem el suport i l’empara política i personal als membres del govern detinguts. Denunciem com a il·legítima la intervenció del govern de Catalunya. Ens reiterem en la resposta democràtica i pacífica a les amenaces. Considerem que el govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella.’

‘El govern no es farà enrere’

Per Puigdemont, les actuacions de la Guàrdia Civil d’aquests dies i, especialment les d’aquest dimecres, vulneren l’estat de dret, la carta de la Unió Europea i les garanties constitucionals. Per tot això, el cap del govern s’ha compromès a fer valer la legitimitat del 27-S i ha assegurat que l’executiu ‘no es farà enrere’. En aquest sentit, Puigdemont ha subratllat que el govern prendrà les seves decisions i que serà fidel al seu programa. ‘No acceptarem un retorn a èpoques passades i tampoc que no ens permetin decidir les èpoques futures de llibertat i democràcia’, ha defensat.

Finalment, el president ha conclòs que l’executiu dona suport i empara política, jurídica i personal als servidors públics del Govern que han estat detinguts, i ha denunciat la intervenció d’un govern espanyol que no respecta els principis de la democràcia. En referència a l’estat, Puigdemont ha considerat que ha ultrapassat la línia vermella que el separava d’un règim autoritari i repressiu.

