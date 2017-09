Avui comencen les primàries de Podem Illes Balears, unes eleccions que renovaran el lideratge del partit després de la renúncia a la reelecció de l’actual secretari general, Alberto Jarabo. Els inscrits triaran el secretari general i la composició del Consell Ciutadà entre els membres de les quatre candidatures. Així mateix, els inscrits també triaran l’equip que formarà la comissió de garanties. Dimarts vinent se n’anunciaran els resultats.

Jarabo, però, sí que ha donat suport públicament a una de les quatre candidatures, la de María Asunción Jacoba Pía (Amb Totes Podem). Es reivindica com una candidatura continuista i feminista que té voluntat de governar per a aplicar polítiques de ‘rescat ciutadà’. A més, proposen de treballar ‘colze a colze’ amb els cercles, els càrrecs electes i els moviments socials i asseguren que promouran tantes consultes com siguin necessàries per fomentar la participació de la ciutadania.

L’alternativa principal al continuisme la representa la candidatura Construint Podem, encapçalada per la portaveu del partit al parlament, Laura Camargo, qui, malgrat que reconeix que hi ha hagut ‘encerts col·lectius’ en la trajectòria del partit, proposa d’esmenar els errors que han comès i donar més veu a les bases i els cercles per mitjà de la democràcia interna. Així mateix, reivindica el feminisme i assenyala la ‘fallida de la bombolla turística’ com un dels principals reptes dels pròxims anys. Aquesta candidatura té el suport del president del parlament, Bernat Picornell.

La tercera candidatura s’anomena El Podem que Volem – Manifest de Sineu i és liderada per Jorge Sans. Tot i que no ha tingut cap càrrec rellevant, Sans assegura que ha treballat conjuntament amb les bases i els inscrits per consolidar el projecte un cop ha passat el primer cicle electoral. Proposen de retre de comptes i de mantenir la transparència interna i institucional, així com d’enfortir l’estructura municipal del partit.

Per últim, hi ha una quarta candidatura sorgida de les bases liderada per la militant Cristina Gómez (SomBasesIB), que és crítica amb la verticalització i la jerarquització del partit i assegura que volen recuperar ‘l’esperit inicial i la força dels cercles i de les persones, les plataformes i les associacions’. Aquesta candidatura crítica posa l’accent en la participació, l’augment del pes dels cercles i la descentralització i l’autonomia del partit.

El sistema de votació

Podem Illes Balears utilitzarà el sistema DesBorda, ideat pel secretari d’organització de la direcció espanyola de Podem, Pablo Echenique. Es tracta d’un mètode basat en les llistes obertes i desblocades que incentiva l’acord entre les candidatures i la unitat del partit i que garanteix que les llistes minoritàries estiguin representades al pròxim Consell Ciutadà Estatal.

A efectes pràctics, un inscrit pot votar persones de diverses candidatures perquè formin part del Consell Ciutadà, l’òrgan que desenvolupa les decisions de l’Assemblea Ciutadana, formada per tots els inscrits, i que ret comptes amb l’assemblea i els cercles.

