Òmnium ha denunciat aquesta nit que la Guàrdia Civil ha bloquejat la web de la Crida per la Democràcia. Immediatament s’ha obert una nova adreça www.cridaperlademocracia.cat que funciona amb normalitat.

Com ha passat ja amb més d’un centenar de webs la Guàrdia Civil ha ordenat a les operadores de telefonia que segrestin els dominis i els redirigeixin a una pàgina controlada per ells. L’entitat considera que es tracta d’un ‘nou atac a la democràcia i a la llibertat d’expressió’ emmarcat en la ‘croada de l’Estat’ per impedir el referèndum de l’1-O.

La guàrdia civil sembla que ha tancat altres webs també, entre les quals prenpartit.cat, que tot i això encara funciona des de diverses operadores.

