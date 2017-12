ERC investirà Oriol Junqueras com a president de la Generalitat, si guanya les eleccions del 21-D i té majoria per a governar. En una entrevista al diari Ara, Carles Mundó, número cinc per Barcelona, ha insistit que el partit procedirà amb la investidura encara que l’actual vice-president continuï a la presó d’Estremera. Segons ell, la justícia espanyola li podria concedir un permís penitenciari per permetre-li assistir a la sessió d’investidura. A més, ha demanat el seu alliberament perquè ‘no hi ha raons jurídiques’ per mantenir-lo a la presó.

Mundó ha dit que la situació de Junqueras i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es pot comparar. ‘És evident que si torna a Catalunya, el posaran a la presó’, ha declarat sobre el president. I ha afegit que podria passar ‘una temporada llarga’ a la presó perquè és molt difícil que el Tribunal Suprem descarti el risc de fuga en el seu cas.

