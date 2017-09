ACN Barcelona.-El grup Mercadona lidera la quota de mercat de la distribució d’aliments a Catalunya amb un 21,6%, segons un estudi de la firma Kantar Worldpanel. De fet, segons aquest estudi la marca valenciana ha consolidat el lideratge arreu de l’Estat, tot i l’increment de la competència. A banda de les quotes de mercat, l’informe també analitza les tendències del consum dins d’aquest sector, i determina, per exemple, que la confiança del consumidor i els productes frescos són factors clau en l’evolució del gran consum. De fet, pel que fa al primer d’aquests dos paràmetres, l’estudi afirma que està “en màxims” en un entorn marcat per l’estancament poblacional i pels rècords en el sector turístic. En el cas del segon, l’informe determina que el 52,1% del cistell de la compra està format per productes frescos peribles.

Una altra tendència que va prenent protagonisme, segons els responsables de la investigació, és la compra per Internet, que ha assolit per primer cop a l’Estat un 2% de quota sobre el gran consum sense productes frescos.Pel que fa als distribuïdors, després de Mercadona es posicionen Carrefour i Dia, però a força distància del primer. Si el grup valencià aconsegueix una quota de mercat a l’Estat del 24,1%, Carrefour arriba al 8,7% i Dia al 8,4%. A Catalunya aquestes tres marques es posicionen igualment en les primeres posicions, amb percentatges diferents. Mercadona aconsegueix el 21,6% de quota, i Dia i Carrefour empaten amb un 6,5%.Finalment, l’estudi indica que els súpers regionals continuen la bona línia i es mostren com una alternativa per al consumidor, que hi busca sobretot productes frescs de qualitat, proximitat i marques de fabricant.

