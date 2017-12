El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistit que donarà compliment a la resolució del jutge d’Osca que obliga a entregar al Monestir de Sixena les quaranta-quatre obres d’art en litigi que estan al Museu de Lleida abans de l’onze de desembre. No s’ha mostrat clar, però, pel que fa a la data del trasllat, que havia de ser el dilluns vinent, onze de desembre.

No ha aclarit, doncs, quan es farà aquest trasllat i ha dit que cal ‘cert temps’ per tal que els béns no pateixin ‘deteriorament’. Per tant, obre la porta a no complir estrictament el termini fixat pel jutge. El ministre insisteix que s’ha limitat a ‘donar compliment a la sentència’ i que ha traslladat al Departament de Cultura tot allò que fixava la providència del jutge. En la sentència, es demana a les forces i cossos de seguretat que s’encarreguin de fer aquest trasllat.

