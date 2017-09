L’ex-president de la Generalitat Artur Mas s’ha mostrat convençut aquest dimecres que l’1 d’octubre hi haurà referèndum sobre la independència de Catalunya. Ha reclamat, però, fermesa: ‘Si els catalans no tenim por i ens mantenim ferms, votarem i guanyarem’, ha dit.

Mas ho ha explicat en una conferència-col·loqui a la Commite Room de la Cambra dels Lords de Londres, organitzada pel CRIC (Center for the Resolution of Intractable Conflict). Mas ha recordat que el govern ha estat obert a negociar un referèndum vinculant i totes les seves condicions, però ha lamentat que el govern espanyol no ha volgut dialogar.

Entre els assistents hi havia el ministre per Escòcia, Ian Duncan, que va ser cap de la missió d’observadors del 9-N. En presència seva i d’un grup de parlamentaris britànics, Mas s’ha preguntat ‘com algú que es defineix com a demòcrata pot trobar una solució per a Catalunya que no passi per votar’.

