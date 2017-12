La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha intervingut en l’acte polític que ha tancat la multitudinària manifestació independentista que ha desbordat avui els carrers de Brussel·les. ‘Continuem tossudament alçats. El 21-D guanyarem un país per a tothom, més just, més digne i més lliure’, ha dit.

Rovira també ha cridat tots els catalans a votar el dia 21 com ho van fer en el referèndum del primer d’octubre. ‘Cada vot serà un clam per la llibertat i per guanyar’, ha afegit. També ha tingut paraules en record dels quatre presos polítics.

Vegeu el discurs íntegre de Rovira.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]