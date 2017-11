El copríncep francès, Emmanuel Macron, va expressar ahir el suport de l’estat francès a l’estratègia de reformes econòmiques i fiscals dutes a terme per Andorra, com també al procés de negociació per a un acord d’associació amb la Unió Europea.

Macron va presidir la primera cerimònia de presentació de cartes credencials per part d’ambaixadors de diversos països acreditats a Andorra. A l’acte, que es va fer a París, van ser-hi presents la ministra d’Afers Estrangers, Maria Ubach, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez.

Els ambaixadors que van presentar credencials davant el copríncep van ser els de Cambotja, el Canadà, Suïssa, el Perú, Bulgària, els Països Baixos, Guatemala, Xipre, Catar, Irlanda, Luxemburg, Finlàndia, Ghana, Egipte, les Filipines, Panamà i Gabon.

