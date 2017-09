Aquesta setmana arriba a la gran pantalla el nou film de la saga Kingsman: ‘El círculo de oro’ dirigida per Matthew Vaughn i protagonitzada per Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges i Channing Tatum. La nova cinta d’acció i espionatge és al seqüela de ‘Kingsman: Servicio secreto’ i es basa en un còmic signat per Mark Millar, Vaughn i Dave Gibbons. Aquesta cinta comparteix cartellera amb el film d’animació ‘La Lego Ninjago pel·lícula’, que s’estrena en català; el drama històric ‘La reina Victoria y Abdul’ sobre l’amistat entre la reina Victoria i Abdul Karim i el film danès bèl·lic ‘A war’, nominada als Oscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa l’any 2015.

Kingsman: The Golden Circle (Kingsman: El círculo de oro). Direcció: Matthew Vaughn. Intèrprets: Julianne Moore, Halle Berry, Sophie Cookson; Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong. Gènere: Acció. Esbós: Quan l’organització Kingsman és atacada i gairebé destruïda per una societat secreta liderada per Poppy i Eggsy, la resta de supervivents dels Kingsman demanen l’ajuda dels Statesman, els seus equivalents nord-americans.

La Lego Ninjago Film (The Lego Ninjago Movie). Direcció: Charlie Bean, Paul Fisher i Bob Logan. Gènere: Animació. Esbós: En una illa anomenada Ninjago, les forces del bé i del mal hauran d’enfrontar-se en una èpica i divertida aventura. Un equip de sis joves que en realitat són uns guerrers secrets amb habilitats especials seran els encarregat de defensar l’illa contra el maligne senyor de la guerra Garmadon. En català.

Victoria and Abdul (La reina Victoria y Abdul). Direcció: Stephen Frears. Intèrprets: Judi Dench; Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Tim Pigott-Smith. Gènere: Drama. Esbós: Gran Bretanya, 1887. La Casa Reial anglesa no veu amb bons ulls la relació d’amistat i confiança entre l’anciana reina Victoria i Abdul Karim, conegut com ‘El Munshi’. La situació empitjora quan amb el pas del temps el jove ajudant indi es converteix en el secretari personal de la reina.

Krigen (A war, una guerra). Direcció: Tobias Lindholm. Intèrprets: Tuva Novotny, Charlotte Munck; Dar Salim, Alex Høgh Andersen, Phillip Sem Dambæk. Gènere: Bèl·lic. Esbós: El comandant de la companyia Claus Pedersen i els seus homes estan estacionats en una província afgana. Al mateix temps, a Dinamarca, la seva esposa intenta mantenir la seva vida quotidiana. Durant una missió de rutina, els soldats es veuen atrapats en un foc creuat i, amb la finalitat de salvar els seus homes, Claus pren una decisió que tindrà greus conseqüències.

Es war einmal in Deutschland… (Bye Bye Germany). Direcció: Sam Garbarski. Intèrprets: Antje Traue, Jeanne Werner, Anna König; Moritz Bleibtreu, Mark Ivanir, Joachim Paul Assböck. Gènere: Històric. Esbós: Alemanya, 1945. Un grup de supervivents jueus als camps de concentració nazis necessita diners per arribar als Estats Units i començar una nova vida. Per aconseguir-ho preparen una estafa a gran escala venent roba de llit entre els alemanys, un producte molt demandat durant la postguerra.

The History of Love (La historia del amor). Direcció: Radu Mihãileanu. Intèrprets: Sophie Nélisse, Gemma Arterton, Masa Lizdek; Derek Jacobi, Elliott Gould, Marko Caka. Gènere: Drama. Esbós: Nova York, a l’actualitat. eo, un immigrant jueu de Polònia, viu amb el record del gran amor de la seva vida. Tot i la seva dolorosa història, viu alegrement amb el record gràcies a la seva relació d’amistat Bruno. A l’altra banda de la ciutat, Alma, una adolescent plena de vitalitat troba l’amor per primera vegada i està decidida a trobar l’home ideal per a que la seva mare es torni a casar.

