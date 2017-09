Kathryn Bigelow, oscaritzada per partida doble per la cinta En tierra hostil, torna a la primera línia de la cartellera cinematogràfica amb Detroit, on aborda un dels aixecaments ciutadans més importants i violents de la història dels Estats Units: els disturbis racials a la ciutat de Detroit el 1967 i que van acabar amb la vida de 43 persones i van provocar prop de 2.000 ferits. La cartellera de la setmana també porta Jacques, el biopic sobre l’odissea de Jacques Cousteau dirigit per Jérôme Salle, i en català les cintes Iqbal i la fórmula secreta i Spark, una aventura espacial.

Detroit. Direcció: Kathryn Bigelow. Intèrprets: Hannah Murray, Kaitlyn Dever, Samira Wiley; John Boyega, Jack Reynor, Anthony Mackie. Gènere: Drama. Esbós: Detroit, juliol de 1967. Una batuda policial en un bar nocturn sense llicència desembolca en una de les revoltes civils més violentes dels Estats Units. Basada en fets reals.

L’Odyssée (Jacques). Direcció: Jérôme Salle. Intèrprets: Chloe Hirschman, Jenna Saras, Sabine Palfi; Lambert Wilson, Pierre Niney. Gènere: Drama. Esbós: El llegendari explorador Jacques Cousteau i el seu fill Philippe, que mantenen una relació distant, s’embarquen en la seva major aventura. A bord del Calypso, es retrobaran l’un a l’altre, abans que la tragèdia els copegi.

Spark, una aventura espacial (Spark: A Space Tail). Direcció: Aaron Woodley. Gènere: Animació. Esbós: Spark i els seus amics inicien un viatge espacial per aturar el malvat general Zhong, que posa en perill el seu planeta amb un pla pervers. En català.

Iqbal i la fórmula secreta (Iqbal & den hemmelige opskrift). Direcció: Tilde Harkamp. Intèrprets: Liv Leman Brandorf, Sara Masoudi, Tine Rangan Thiesgaard; Hircano Soares, Arien Takiar, Dar Salim. Gènere: Comèdia. Esbós: Iqbal és un noi encantador, divertit i creatiu de 13 anys, unes qualitats que no són prou als ulls del seu pare. Però quan Iqbal, el seu germà petit, i el seu amic Sille fan explotar accidentalment la seva escola, el seu pare passa a ser el més petit dels seus problemes. En català.

Hotel Cambridge. Direcció: Eliane Caffé. Intèrprets: Carmem da Silva Ferreira, Suely Franco, Magaly Silva; José Dumont. Gènere: Documentari. Esbós: Un grup de gent desnonada i sense sostre ocupa un edifici abandonat en el centre de São Paulo. La tensió diària provocada per l’amenaça de desnonament revela els drames, les alegries i els diferents punts de vista dels ocupes.

Ali & Nino. Direcció: Asif Kapadia. Intèrprets: María Valverde, Connie Nielsen, Daniz Tacaddin; Adam Bakri, Homayoun Ershadi. Gènere: Drama. Esbós: Bakú, 1918. Ali és un jove aristòcrata musulmà que s’enamora de Nino, una jove princesa cristiana. Per estar junts han de vèncer prejudicis i enemistats ancestrals i desafiar els costums del país. Quan finalment ho aconsegueixen, la guerra amenaça per acabar amb la societat rica i cosmopolita en la qual han viscut fins llavors.

