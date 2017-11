La novel·la Wonder, escrita per R. J. Palacio, ha estat un gran èxit editorial i aquest cap de setmana n’arriba l’adaptació cinematogràfica en català. És protagonitzada per Julia Roberts, Jacob Tremblay i Owen Wilson. Així mateix, s’estrenen els films d’Alex de la Iglesia Perfectos desconocidos i el del grec Iorgos Lanthimos El sacrificio de un ciervo sagrado, que va ser molt ben rebut al Festival de Cinema de Sitges. Disney i Pixar estrenen també una obra d’animació: Coco.

Wonder. Direcció: Stephen Chbosky. Intèrprets: Julia Roberts, Mandy Patinkin, Sonia Braga; Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs. Gènere: Drama. Esbós: Un nen de deu anys, que ha nascut amb una malformació a la cara, s’esforça per encaixar en el grup el primer dia d’escola. Demostrar que és un nen com els altres serà el seu objectiu i ser acceptat pels companys de classe, el seu guany. En català.

The Killing of a Sacred Deer (El sacrificio del ciervo sagrado). Direcció: Iorgos Lanthimos. Intèrprets: Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Raffey Cassidy; Colin Farrell, Barry Keoghan, Bill Camp. Gènere: Drama. Esbós: Steven Murphy és un cirurgià reputat i pare de família que amaga un secret. A vegades es reuneix amb un estrany i inquietant adolescent, que l’acabarà portant a un dilema moral impossible i terrífic que afectarà la seva dona i els seus dos fills.

Perfectos desconocidos. Direcció: Álex de la Iglesia. Intèrprets: Belén Rueda, Juana Acosta, Dafne Fernández; Eduardo Noriega, Ernesto Alterio, Eduard Fernández. Gènere: Comèdia. Esbós: En el transcurs d’un sopar, quatre parelles juguen a un joc aparentment innocent: llegir en veu alta els missatges i les notificacions dels seus telèfons mòbils. Però això desencadenarà un seguit de malentesos i situacions compromeses que afectaran les relacions mútues.

Coco. Direcció: Lee Unkrich i Adrian Molina. Gènere: Animació. Esbós: Miguel pertany a una família que té prohibit qualsevol contacte amb la música. No obstant, ell somia a convertir-se en un músic consumat com el seu ídol, Ernesto de la Cruz. Per aconseguir-ho emprèn un camí cap a la Terra dels Morts. En el periple, viurà moltes aventures i coneixerà l’encantador i alhora trampós Héctor.

Daddy’s Home 2 (Dos padres por desigual). Direcció: Sean Anders. Intèrprets: Linda Cardellini, Alessandra Ambrosio, Scarlett Estevez; Mark Wahlberg, Mel Gibson, Will Ferrell. Gènere: Comèdia. Esbós: Brad i Dusty han compartit amistat i paternitat, l’un com a pare natural i l’altre com a pare adoptiu. Tot va bé fins que apareixen l’autoritari pare del Dusty, Kurt, i l’emotiu pare del Brad, Don.

Série noire: Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma (Grandeza y decadencia de un pequeño comercio de cine). Direcció: Jean-Luc Godard. Intèrprets: Marie Valera, Anne Carrel, Françoise Desprote; Jean-Pierre Mocky, Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Delamour. Gènere: Drama. Esbós: El cineasta Gaspard Bazin prepara un nou film i organitza càstings. Jean Almereyda és un productor en decadència que cada vegada li costa més aconseguir finançament. Entre tots dos se situa Eurydice, la dona d’Almereyda, que vol ser actriu.

