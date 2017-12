El president de l’entitat Catalunya Acció, Santiago Espot, ha entrat aquest matí a l’Audiència espanyola, on serà jutjat per la xiulada a l’himne espanyol durant la final de copa del 2015 al Camp Nou. La fiscalia demana una multa de 14.600 euros per injúries al rei espanyol i ultratge a Espanya. En l’escrit d’acusació s’explica que Espot tenia ‘el ferm propòsit d’ofendre i menysprear el cap de l’estat espanyol i l’himne nacional.’ A més, la fiscalia considera que els fets ‘van generar un sentiment d’indignació en gran part de la població espanyola quan van ser menyspreats i rebutjats símbols representatius de la seva dignitat com a poble i com a nació.’

