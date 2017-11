L’ànec salvatge, obra dirigida per Julio Manrique, amb tres guardons, i el musical Scaramouche, de Dagoll Dagom, amb sis, han estat els grans triomfadors dels XXIII Premis Butaca, que s’ha fet avui al Mercat de les Flors. L’ànec salvatge‘ ha rebut els premis a millor muntatge teatral, millor direcció per a Julio Manrique i millor escenografia. El muntatge es disputava el premi com a millor obra de l’any amb Jane Eyre: una autobiografia, Boscos, Art, Federico García, In memoriam. La quinta del Biberó, El preu, Els tres aniversaris, Davant la jubilació, La senyora Florentina i el seu amor Homer i Ivanov. Manrique, després de recollir el premi a la millor direcció, ha dit: ‘El teatre consisteix a explicar històries a la gent i obliga a fer un exercici magnífic i és posar-se en la pell i el lloc de l’altra. Hi ha necessitat d’explicar, de reivindicar, de demanar coses justes i aquest exercici de posar-se a la pell de l’altra és una cosa bona per als qui fem el teatre i els qui ens vénen a veure.’

El muntatge ‘Scaramouche’ de Dagoll Dagom s’ha endut el premi a millor musical, millor actor en un musical per Ivan Labanda i actriu, per Ana San Martín, vestuari, caracterització i composició musical per Albert Guinovart. Després de recollir el premi, la productora executiva de Dagoll Dagom, Anna Rosa Cisquella, ha declarat: “Estem satisfets de seguir en aquest camí durant anys. És un plaer seguir perquè l’èxit és difícil arribar-hi però encara ho és més mantenir-se en la professió i anar gaudint de la feina”. Cisquella ha recalcat que aquesta nit la sala del Mercat de les Flors “està plena de persones il·lusionades per crear muntatges de tot tipus i manera”. Així mateix, Cisquella ha fet èmfasi en la defensa d’una major presència femenina a les arts escèniques i que “hi hagi moltes productores, directores, guionistes i escenògrafes i que tinguin l’oportunitat de liderar i que s’atreveixin a fer-ho”.

Lluís Homar ha estat premiat pel seu paper a ‘Ricard III’ i Ariadna Gil, a ‘Jane Eyre: una autobiografia’. Gil ha compartit el guardó amb les altes nominades. “Estar aquí és un honor i el fet d’interpretar a Jane Eyre em va ensenyar que un ha d’aixecar-se i lluitar en les pitjors condicions i tota la il·lusió que veig ha de ser una lluita continua tot i les dificultats”, ha apuntat. Ha assegurat que és el personatge que més l’ha exigit. El millor actor de repartiment ha estat Abel Folk també per ‘Jane Eyre: una autobiografia’ i la millor actriu de repartiment, Elisabeth Casanovas per ‘La senyora Florentina i el seu amor Homer’. ‘Fairfly’ de La Calòrica s’ha endut el guardó al millor muntatge de petit format; ‘Sweet Tyranny’ de Pere Faura, el millor en dansa i ‘Renard o el Llibre de les bèsties’, dirigida per Marc Rosich, el millor en públic familiar. Altres guardons han estat per ‘Boscos’ pel que fa el disseny de llum; ‘In memoriam. La quinta del biberó’, en la categoria de so o espai sonor; ‘Fairly’ en la categoria de text per Joan Yago, i ‘Birdie’ d’Agrupación Señor Serrano, en l’apartat de noves dramatúrgies.

Els Premis Butaca de Teatre de Catalunya han concedit en aquesta edició el Premi Butaca Honorífic Anna Lizaran a l’actor i director Josep Maria Flotats, “en reconeixement a la seva trajectòria, aquí i fora del país, portant el talent català al món i per la seva aportació i expertesa en la construcció d’una estructura de teatre públic de país, tant en la seva etapa al capdavant de la Companyia Flotats al Poliorama com en l’inici del TNC”.

“No em retiraré”, ha destacat Flotats al recollir al premi. Segons ha manifestat, un premi com aquest l’obliga a un mirar enrere, però ha reconegut que mirar enrere no li ha agradat mai, ja que prefereix mirar el present per construir el futur i vol que el teatre català tingui futur i ha assegurat que hi col·laborarà per aconseguir-ho. “Em fa feliç aquest premi”, ha assenyalat un emocionat Flotats, qui ha apuntat que “és injust rebre el premi que porta el nom d’una de les nostres més grans actrius que avui hauria de ser aquí perquè era més jove que jo. Comprendreu que estigui emocionat per aquesta raó”, ha afegit.

Sense números musicals com a protesta

Com ja es va anunciar, la cerimònia d’entrega dels Premis Butaca de teatre no ha comptat aquest any amb els números musicals com a protesta pels empresonaments de diversos consellers de la Generalitat després de ser destituïts en aplicació de l’article 155 i dels presidents de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

