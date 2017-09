L’Ajuntament de Vielha ha prohibit la celebració d’un acte de la CUP en favor del referèndum previst per a aquest diumenge 17 al Passeig dera Llibertat de la capital aranesa. El govern local socialista ha argumentat que ‘qualsevol acte dirigit a la celebració del referèndum que ha estat suspès pel Tribunal Constitucional s’ha de considerar il·legal’. La CUP va demanar el passat 12 de setembre autorització per a la realització d’un acte a favor del Sí en relació amb el referèndum de l’1 d’octubre, amb la connexió amb un punt de llum a l’enllumenat públic per connectar la megafonia. La resposta ha estat negativa i s’ha resolt notificar aquesta resolució al cap dels Mossos d’Esquadra de Vielha.

A l’acte, que igualment se celebrarà, hi participaran la diputada al Parlament de Catalunya Mireia Boya (CUP), l’alcalde de Les, Emili Medan (Unitat d’Aran), i Julian Fernández, portaveu de Podem a l’Aran. Aquest acte de campanya organitzat per la CUP tindrà lloc a les dotze del migdia al Passeig dera Llibertat i comptarà amb un aperitiu i música aranesa en finalitzar.

L’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano, ha sentenciat: ‘No he prohibit res, ho ha fet el Tribunal Constitucional’. Serrano ha afegit que actuaria de la mateixa manera si la sol·licitud la presentés qualsevol altra formació política, independentment de si l’acte és favorable o contrari al referèndum. L’alcalde ha dit que la seva obligació és ‘seguir fent complir la legalitat’.

La negativa de l’Ajuntament de Vielha arriba un dia després que el govern municipal de Santa Coloma de Gramanet encapçalat per la batlessa socialista Núria Parlon, denegués un acte d’Òmnium Cultural on el president de l’organització, Jordi Cuixart, i el professor de la UB i militant d’EUiA, Manuel Delgado, havien de debatre sobre el referèndum de l’1 d’octubre.

