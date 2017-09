En l’editorial A propòsit del referèndum de l’1 d’octubre, l’Ens de l’Associacionisme Cultural Català manifestava el seu suport a la celebració de la convocatòria. El poble català és l’únic subjecte polític, s’hi defensava, que pot dirimir quin ha de ser l’estatus jurídic òptim per Catalunya: comunitat autònoma espanyola o estat independent.

Els escorcolls de la Guàrdia Civil a la impremta Indugraf i el setmanari “El Vallenc” han dotat el referèndum de l’1 d’octubre d’un caràcter encara més transcendent. Aquest ja no és un debat sobre opcions polítiques, sinó entorn les llibertats civils. Volem un país, sigui quin sigui el seu reconeixement, que permeti aquestes pràctiques repressives? Estem disposats a viure en una societat on el dret de vot i la llibertat de premsa estiguin prohibits? Clarament no. Ens estimem més la revolució dels clavells i les paperetes.

