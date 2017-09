L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) havia convocat aquest vespre una encartellada col·lectiva a la Rambla Nova de Tarragona. Hi han anat centenars de persones per a penjar cartells del referèndum de l’1 d’octubre. La sorpresa ha estat quan s’han presentat un grup de policies espanyols amb una actitud visiblement provocadora. Com ja comença a ser habitual en aquestes situacions, els participants a l’encartellada han respost cantant cançons i alçant butlletes de votació. Alguns dels ciutadans que participaven en l’encartellada han fet vídeos dels agents que s’han presentat a la Rambla Nova, com aquests que podeu veure tot seguit:

Arriba la Policia Nacional a la Rambla Nova de Tarragona pic.twitter.com/kgfEAVHRDE — Marta Bonillo (@mart0na) 17 de setembre de 2017

