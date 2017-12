‘Europa, desperta!’ Amb aquest clam l’independentisme ocupa avui els carrers de Brussel·les, la capital de la Unió Europea. En una manifestació multitudinària, les entitats sobiranistes volen denunciar la manca de democràcia de l’estat espanyol, demanar l’alliberament dels presos polítics i reivindicar la llibertat d’expressió. La policia belga ha dit que a la manifestació hi ha 45.000 persones.

La gran afluència de gent ha obligat als organitzadors a canviar el recorregut de la manifestació perquè l’entrada del parc del Cinquantenari és massa petita per a engolir amb seguretat tots els manifestants. El punt de la sortida s’ha trasllada a l’altra banda del parc on hi ha una entrada més ampla. El recorregut s’ha allargat uns deu minuts per a poder encabir tothom.

Heus ací el piulet de la policia belga oferint la xifra de manifestants:

