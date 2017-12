La Junta Electoral de Barcelona ha desestimat el recurs presentat per l’Ajuntament i manté la prohibició sobre la il·luminació groga de fonts i façanes municipals. En el seu escrit, facilitat pel PPC, l’entitat diu que aquesta actuació té una ‘finalitat partidista’, ja que s’identifica amb un ‘símbol polític d’un dels sectors que concorre a les eleccions’. El seu objecti, diu, ‘no és solidari’.

Després de recordar que no tots els partits consideren que les persones empresonades ho estan per les seves idees polítiques, la Junta creu que l’Ajuntament ha vulnerat el principi del respecte a la neutralitat política en període electoral ‘en prendre partit per unes determinades candidatures’, i cita l’article 50.2 de la LOREG.

Aquest article, subratlla la Junta, impedeix els poders públics utilitzar imatges o expressions similars a les que fan servir els partits en les seves campanyes. La resolució constata que el llaç groc és un símbol polític que en aquest cas se substitueix per la il·luminació del mateix color, ‘amb el mateix o similar simbolisme’.

El líder del PPC al consistori, Alberto Fernández Díaz, ha demanat a l’alcaldessa, Ada Colau, que ‘no torni a posar l’Ajuntament al servei de l’independentisme’, i ha negat que fos una qüestió de solidaritat o de llibertat d’expressió, sinó d’una ‘vulneració de la neutralitat política i dels drets de tots els barcelonins que se senten catalans i espanyols’.

