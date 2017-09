‘Vigileu amb els infiltrats! Perquè això és ple de policies infiltrats. Volen que hi hagi un gran merder. Per tant, nosaltres tranquil·les. Ben tranquil·les i assegudes a terra. No caiguem en les provocacions. No hi caiguem.’ La diputada Mireia Vehí s’adreçava als centenars de persones, potser milers, que s’havien concentrat davant la seu de la CUP al carrer de Casp de Barcelona. Volien ajudar a superar un setge de la policia. A quarts de dues del migdia, la policia espanyola, encaputxada, havia provat d’entrar a la seu, sense ordre judicial. No els han deixat passat. Però sí que s’han endut material del referèndum que treien uns militants. ‘Ha estat un robatori de la policia espanyola’, deia David Fernández, més tard.

Arran del perill que la policia finalment aconseguís l’ordre judicial i comencés a regirar la seu del partit, centenars, milers de persones, s’han concentrat davant la seu per ajudar la gent de la CUP i barrar el pas a la policia. ‘Nosaltres, assegudes, i que ens treguin d’una a una, si cal. Demà encara hi seran! Perquè no els deixarem entrar’, deia la diputada Vehí a la gernació que acabava aplaudint-la. A la CUP, la gent no volia deixar entrar la policia i hi oposava resistència pacífica. Tots asseguts a terra.

A quarts de vuit del vespre, l’ordre judicial no havia arribat, encara. Però la policia, i les seves furgonetes, i els seus antiavalots, continuaven envoltant la seu. Alguns fumaven a les estones mortes, com podien. Uns altres, encaputxats, romanien dins les furgonetes. Eren els homes que, quan arribés l’ordre judicial, podrien entrar dins la seu. Però l’ordre no arribava. I la llarga espera davant la seu ha permès mil i una escenes.

D’entrada, vèiem militants històrics de la CUP pendents d’uns sospitosos que portaven una bandera blava. ‘Blava a la CUP? A tu et sonen? Potser són els infiltrats. Tu els pots fer una foto?’ També s’han vist diputats de Podem, com Joan Giner i Albano-Dante Fachin, solidaritzant-se amb els independentistes. De fet, Podem té la seu al costat de la CUP i l’han oferta a qui necessités res. Un gest bonic que s’ha comentat. Alguns periodistes fins i tot han vist Xavier Trias que arribava per solidaritzar-se amb la CUP, al costat d’Alfred Bosch. I uns bombers, que han estat rebuts com herois (‘Més bombers i menys policia!’) es refrescaven en una adrogueria del costat. Tot plegat en un mar de gent jove. Molta gent jove. Alguns no arribaven ni a vint-i-cinc anys. ‘Els carrers sempre seran nostres!’ ‘A-anti-anticapitalistes!’ i la tonada de la ‘Bella, ciao’ sortien animats de desenes, centenars de goles joves.

Perquè l’ambient era festiu, poc encrespat, i amb més por dels infiltrats de la policia que no de res més. Si una imatge serà recordada d’aquest setge és la de les diputades Anna Gabriel, Mireia Vehí, Mireia Boya i Eulàlia Reguant ballant amb tota l’alegria per fer l’espera més passadora. Un moment bonic de veure i de viure gràcies als altaveus que han aparegut de sobte. I s’ha dibuixat un somriure que ha foragitat qualsevol nervi.

Els diputats de la CUP del parlament, molts amb la samarreta rosa, seien just davant la seu. Finalment, a quarts de nou del vespre, la policia espanyola abandonava el setge a la seu de la CUP. De quarts de dues a quarts de nou. Unes set hores de setge. Finalment se n’anaven sense haver pogut entrar. La reflexió final la deixava anar David Fernàndez: ‘Saps allò que deien que un dels dos s’equivocaria? Doncs s’han equivocat ells. Ara això serà una mobilització al carrer contínua, sense parar, fins al dia 1.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]