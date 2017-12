La polèmica continua envoltant la campanya electoral de Podem. Fa uns dies, el secretari general de la formació, Pablo Iglesias, va acusar l’independentisme d’haver despertat els fantasma del feixisme. Avui, l’ex-número tres de Podem i ideòleg, Juan Carlos Monedero, ha comparat l’estratègia de les forces independentistes amb ETA. ‘Excepte de per la violència’, ha afegit.

En una entrevista a Cuatro, Monedero ha dit: ‘Saps quina sensació tinc? Que en els orígens de tot plegat hi va haver un intent de provocació. Si cerquem, com a exemple, eh, com era l’estratègia d’ETA… si ho recordeu, l’estratègia d’ETA consistia en cometre barbaritats perquè hi hagués una resposta desmesurada per part de l’estat per poder justificar davant de la ciutadania basca: “Veieu com això és una guerra. Veieu com hem de fer el que estem fent perquè estem en guerra.” Tinc la sensació que aquella bogeria amb resultats tan terribles formava part d’una estratègia que la veig ara repetida, per sort sense violència.’

Ací podeu veure el moment:

Si crees que @MonederoJC @AhoraPodemos es lo opuesto a Eduardo Inda a lo mejor el problema de calidad democrática lo tienes tú pic.twitter.com/7OroWONOSc — Xnet (@X_net_) 6 de desembre de 2017

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]