El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, s’ha referit a les polèmiques declaracions de la consellera de Cultura de l’Aragó, que criticava ahir que algunes de les peces que van arribar al Monestir de Sixena estaven ‘molt deteriorades’.

‘Si el govern aragonès diu que aquestes peces van arribar malmeses, s’hauran de preocupar per com es va fer la càrrega, molt probablement podria haver-se fet millor’, ha precisat. En aquest sentit, ha defensat que totes les peces del Monestir de Sixena estaven ‘molt ben conservades’ amb condicions òptimes de temperatura i humitat però que a tots els museus les obres de segona i tercera categoria que no es consideren ‘rellevants’ per la col·lecció que s’exposa sovint no es restauren.

Preguntat per la tela a l’oli d’una puríssima del segle XVIII no localitzada, Giralt ha garantit que està a les dependències del Palau del Bisbe i que quan es localitzi es traslladarà a Osca. Per contra, van lliurar un fragment d’alabastre d’un dels retaules que no estava inclòs en la resolució judicial però que sí que formava part del conjunt de compres fet per la Generalitat el 1983.

