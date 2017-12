El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha acusat l’independentisme d’haver contribuït, ‘potser sense voler, o potser buscant-ho, a despertar el fantasma que és l’amenaça més gran per a la democràcia: el fantasma del feixisme’. A més, també ha assegurat que els partits independentistes ‘han fracassat’ per haver promès un projecte polític que ‘sabien que era mentida’. Ho ha dit durant en l’assemblea dels comuns avui a Sant Adrià de Besòs.

Iglesias ha acusat també la dreta espanyola d’haver fracassat per haver ‘renunciat a Catalunya’. En aquest context, i en apel·lar a les classes ‘humils’, ha defensat Catalunya En Comú-Podem (CatECP) com l’opció del 21-D per un vot de la ‘reconciliació’ i l’ha contraposat al ‘vot de la venjança’ entre els blocs ‘independentista o unionista’. ‘El vot de la venjança no contribueix a solucionar problemes; hi ha una opció modesta, que no crida, que no s’embolica amb banderes, que diu la veritat amb un xiuxiueig’, ha assegurat, tot marcant distància amb la via unilateral i també amb l’aplicació del 155. Així s’ha expressat Iglesias davant de candidats dels comuns com Xavier Domènech i Elisenda Alamany, entre d’altres.

Després d’assegurar que algunes formacions estan ‘encantades de tirar vinagre a les ferides’, Iglesias ha carregat contra un ‘doble fracàs’. El primer, el de la dreta espanyola, a qui ha acusat de no saber construir cap projecte ‘atractiu’ per al sobiranisme català. ‘Han renunciat a Catalunya; […] tota la política a Catalunya està pensada per buscar vots en altres territoris, no els importa’, ha etzibat Iglesias al PP i Ciutadans.

El segon fracàs, el de l’independentisme. Els ha acusat de fer servir paraules ‘grandiloqüents’ per prometre un projecte que ‘sabien que era mentida’. ‘I els ho vam dir en públic i en privat’, ha assegurat Iglesias i ha recordat que van advertir les forces independentistes que fer més passos endavant podia tenir ‘conseqüències desatrosses’ per Catalunya i l’estat espanyol.

Garantia d”instint de classe’

En una crida per a construir un projecte en què ‘la diferència permeti caminar junts’, Iglesias també ha assegurat que optar per Catalunya En Comú-Podem el 21-D suposa reivindicar un ‘instint de classe’. ‘Les banderes a vegades han fet oblidar aquest instint; demano a la gent humil de Catalunya que no ho oblidin, que cap bandera faci oblidar qui són els corruptes, qui va privatitzar escoles i hospitals, qui va pactar la reforma del 135, quines forces van pactar les amnisties fiscals’, ha apuntat.

El dia abans que arrenqui la campanya electoral a Catalunya, el líder de Podem ha interpel·lat les classes treballadors també per recordar que partits catalans i espanyols ‘s’emocionaven amb banderes diferents però estaven encantats de compartir la bandera de Suïssa o el compte a Suïssa’.

