Desenes de persones immigrants haurien mort davant la costa de Líbia després que l’embarcació en la qual viatjaven es quedés sense combustible, segons la guàrdia costanera del país nord-africà, que ha confirmat la troballa de quatre cadàvers i la possible desaparició de més d’un centenar persones.

Els guardacostes van trobar set supervivents i quatre cadàvers a bord del vaixell, que portava diversos dies a la deriva després de partir des de la ciutat de Zuwara. ‘Altres 21 migrants van nedar fins a la platja i van ser localitzats’, però ‘es creu que més de cent han desaparegut’, ha explicat un portaveu, Ayoub Qassem. Un dels supervivents va morir posteriorment a l’hospital al qual va ser traslladat, per la qual cosa de moment el balanç oficial de víctimes és de cinc morts.

Líbia és el principal punt de partida per als migrants i refugiats que intenten arribar per mar a Europa i uns 600.000 han creuat fins a Itàlia des de l’any 2014. El volum de pasteres ha descendit dràsticament des de juliol d’aquest any, encara que les organitzacions de Drets Humans alerten que milers de persones estan atrapades en territori libi.

