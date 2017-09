Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) abandonarà el govern municipal de Barberà del Vallès (Vallès Occidental). Així ho han explicat a l’ACN fonts de la formació que han assegurat que el partit ha pres la decisió després que l’alcaldessa Sílvia Fuster (Plataforma Ciutadana per Barberà) hagi anunciat que no cedirà locals municipals per l’1-O i hagi retirat als seus socis de govern (ERC i Junts per Barberà) les competències perquè no puguin col·laborar en el referèndum en nom del consistori. Els republicans han lamentat la situació i han reiterat que la batllessa està incomplint el pacte de govern que les tres formacions van signar l’any 2015.

La decisió d’ERC coincideix amb l’anunci que Junts per Barberà, la confluència de Podem, Cup i Procés Constituent, que també governa a la ciutat, hagi anunciat que posposa fins al 2 d’octubre qualsevol decisió sobre la continuïtat del pacte de govern en aquesta ciutat. La formació ho ha comunicat en un acte aquest dilluns en què hi han participat els diputats al Parlament, Albano Dante Fachin i Eulàlia Reguant. Actualment, el govern de Barberà està format per la plataforma, amb cinc regidors, Junts per Barberà, amb quatre i ERC, amb dos.

