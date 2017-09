El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, insisteix que no es farà el referèndum i que ha pres totes les mesures per a mirar d’impedir que s’arribi a organitzar. Malgrat això, ha hagut de fer una crida als catalans perquè no vagin als col·legis. De fet, reclama als catalans perquè no formin part de les meses electorals del primer d’octubre. ‘Si citen algú per anar a una mesa electoral, que no hi vagi, perquè no hi pot haver referèndum i seria un acte il·legal’, ha dit als passadissos del congrés. El president espanyol ha respost negativament l’oferta de diàleg del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre els termes del referèndum. ‘No es pot negociar una cosa que és manifestament il·legal, que liquida la sobirania nacional i passa per sobre de la constitució i de l’estatut.’

Rajoy també ha tornat a criticar l’aprovació de les lleis de transitorietat i del referèndum al parlament: ‘Va ser un cop a la democràcia, com no l’havíem vist mai.’

Segons Rajoy, l’única opció que té present actualment el seu govern és que el referèndum no es farà, independentment del fet que les institucions catalanes es declarin insubmises. ‘És igual què es declarin: a Espanya la llei es compleix perquè és una democràcia i si es deixa de complir significa que la voluntat de la majoria dels ciutadans no serveix de res.’

‘No hi ha cap govern al món –diu– que pogués acceptar un referèndum d’aquestes característiques.’ I hi insisteix: ‘La fiscalia, els jutges i el govern [espanyol] actuaran sempre en defensa de la legalitat. És la nostra obligació, i ni la fiscalia, ni el poder judicial ni el govern no poden permetre que unes persones decideixin de manera unilateral trencar la llei i fer el que considerin convenient, perquè seria la llei de la selva.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]