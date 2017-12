Prop de cinquanta mil persones van omplir l’estadi Lluís Companys per exigir l’alliberament dels presos polítics. Més de deu mil músics han omplert la plaça d’Espanya de Barcelona amb el mateix propòsit. Milers de persones i milers de notes s’han escampat arreu per demanar llibertat en un cap de setmana marcat per la música, per l’emoció, per la solidaritat. Us oferim alguns dels moments més impactants, emotius i vibrants d’aquests dos dies melòdics.

El ‘Concert per la llibertat dels presos polítics’, organitzat per l’Assamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i Músics per la Llibertat va començar amb una versió heavy d”Els segadors’ interpretada pel grup A Sound of Thunder:

I ja que el concert va començar amb l’himne d”Els segadors’, no hi podia faltar un altre himne, no oficial: ‘L’estaca’ de Lluís Llach. Va ser interpretada per David Fernàndez, Pau Alabajos, Borja Penalba, Cesk Freixas i Mireia Vives:

I mentre sonava aquesta música sobre l’escenari, els assistents van reaccionar il·luminant el cel amb la llum de l’esperança:

📽️ Sona l’Estaca mentre l’Estadi Olímpic s’il·lumina màgicament amb la llum que també hem fet símbol de la llibertat! #ConcertLlibertat 🎗 pic.twitter.com/TfLWlbWLmV — Assemblea Nacional (@assemblea) 2 de desembre de 2017

Al concert també hi va haver intervencions polítiques per a reclamar l’alliberament dels presos polítics. Una de les més celebrades va ser la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va ‘aparèixer’ en una connexió des de Brussel·les:

Tot això va passar el dissabte a la tarda, i el diumenge no es podia quedar enrere. Més de deu mil músics simfònics s’han reunit a migdia a la plaça d’Espanya de Barcelona per oferir un concert multitudinari per la llibertat.

Una de les primeres peces que han interpretat aquest gran grup de músics i cantants ha estat ‘El cant de la senyera’:

🎵 Els més de 10.000 músics interpreten “El Cant de la Senyera”, de Lluís Millet i Joan Maragall en una plaça Espanya plena#LlibertatPresosPolítics #MLL3D pic.twitter.com/8mAehXlCXT — Òmnium Cultural (@omnium) 3 de desembre de 2017

I també s’hi ha interpretat ‘L’estaca’ de Lluís Llach:

Una de les peces més conegudes de Lluís Llach, L’Estaca, és cantada pels músics i el públic al concert multitudinari dels Músics per la Llibertat! 🎹#LlibertatPresosPolítics #MLL3D pic.twitter.com/zVAHhSpYh7 — Òmnium Cultural (@omnium) 3 de desembre de 2017

En referència a la manifestació d”Omplim Brussel·les’ i seguint el fil del lema ‘Wake Up Europe’, els músics han volgut fer una al·lusió directa a Europa interpretant-ne el seu himne:

Volem que la nostra veu i la nostra música arribi ben lluny. L’himne d’Europa comença a sonar a la plaça Espanya de Barcelona. #WakeUpEurope 🇪🇺 pic.twitter.com/hNRnsg6sZf — Òmnium Cultural (@omnium) 3 de desembre de 2017

I per acabar, s’ha tancat el cap de setmana musical amb la mateixa peça que el va obrir, ‘Els segadors’, aquesta vegada amb un estil més convencional:

Músics, cantants i públic uneixen les veus per cantar Els Segadors. És el punt i final d’aquest concert dels Músics per la Llibertat per demanar #LlibertatPresosPolítics 🎗 pic.twitter.com/MbpHM0ugGE — Òmnium Cultural (@omnium) 3 de desembre de 2017

Vegeu-ne també algunes de les imatges més espectaculars:

