El vice-president del govern, Oriol Junqueras, i els consellers d’ERC empresonats (Carles Mundó, Raül Romeva i Dolors Bassa) argumentaran davant el jutge del Tribunal Suprem espanyol (TS) Pablo Llarena que accepten la imposició de l’article 155 de la constitució espanyola ‘per imperatiu legal’ i que no són susceptibles de presentar risc de fugida en el recurs per a demanar la seva llibertat. A més, també defensaran que tenen dret a defensar les seves candidatures a les eleccions del 21-D.

Demà els advocats dels consellers republicans presenaran el recurs al TS perquè aixequi les mesures cautelars imposades per la magistrada de l’Audiència espanyola Carmen Lamela. Els consellers demanaran poder declarar només sobre aquestes mesures cautelars, i no sobre la causa en general.

Així mateix, argumenten que no han renunciat en cap moment a les seves conviccions polítiques perquè les consideren plenament legítimes i mostren un ‘compromís explícit’ amb la no violència i la democràcia. En paral·lel, la defensa dels consellers afirmarà que ‘no hi ha reiteració delictiva’.

Pel que fa al 155, l’accepten ‘perquè ja és un fet’ i perquè l’independentisme es presenta a les eleccions, tot i que manifesten la ‘més profunda discrepància’ jurídica i política amb l’aplicació de l’article. El no risc de fugida s’argumentarà per l’arrelament familiar i perquè són candidats el 21-D, ja que han de tenir dret a confrontar-se en igualtat de condicions amb els seus adversaris polítics.

