El Tribunal Suprem no es pronunciarà ‘ni avui ni en els pròxims dies’ sobre el recurs que la Generalitat ha presentat per demanar la suspensió de l’ordre del Ministeri d’Hisenda d’intervenir les finances del Govern. Així ho apunten fonts del Suprem, que culpen la mateixa Generalitat de la possible demora. Asseguren que el recurs de la Generalitat demana la suspensió cautelar de l’ordre, però no mesures ‘cautelaríssimes’, que són les úniques que haguessin obligat el Suprem a resoldre la qüestió en un termini de 48 hores.

‘Com que la Generalitat ha optat per sol·licitar la mesura cautelar, i no cautelaríssima, això obliga a obrir una peça de suspensió i que s’informi l’advocat de l’Estat perquè presentin al·legacions’, afirmen, de manera que la resposta no arribarà ‘ni avui ni en els pròxims dies’.

