El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous els pressupostos del 2018 amb els vots de CiU, ERC i PSC, mentre que PPC, Cs i la CUP hi han votat en contra i l’Entesa s’hi ha abstingut. Els comptes pugen a 947,3 MEUR, un 1,12% més que els del 2017. Una de les partides més destacades és la de suport directe a les entitats locals, que rebran 272,27 milions entre les transferències corrents i les de capital. En l’àmbit del desenvolupament econòmic es preveuen més de 70 MEUR per impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació. En matèria social, destaquen els gairebé 25 milions destinats a escoles bressol i els 44 del programa per afavorir la lectura.

En el capítol econòmic xifrat en més de 70 milions destaca el Pla de modernització de polígons i el programa de foment de l’ocupació local (dotat amb gairebé 30 MEUR). La partida de promoció turística és de 10 milions. La Diputació també invertirà 50 milions a la millora de les carreteres locals i 15 més al Pla de xoc contra la pobresa. El pressupost també preveu injectar 30 milions d’euros per ajudar els governs locals a reformar, millorar i mantenir els equipaments municipals. El diputat d’Hisenda, Recursos Interns, Recursos Humans i Societat de la Informació, Joan Carles Garcia Cañizares, ha defensat el projecte perquè connecta amb el Pla d’Actuació de Mandat a través de 18 línies d’actuació. Ha destacat l’aposta per potenciar l’estructura productiva local, però també les polítiques socials. A això li ha afegit la voluntat de ‘consolidar activament el procés de transició nacional apostant per una administració que tingui garantides l’autonomia i la suficiència financera’. La socialista Pilar Díaz ha argumentat el vot a favor del seu grup però ha advertit que es tracta d’un ‘sí crític’. ‘Nosaltres venim a construir, però falta compliment en algunes de les propostes que hem fet en el passat’, ha remarcat.Ramon Riera, portaveu popular, ha criticat que el govern utilitzi la institució com a ‘prestadora de la Generalitat’ i col·labori amb ella en el seu objectiu independentista. Des de Cs, Salvador Tovar ha criticat que es destinin 70 MEUR a l’estructura productiva i el foment de l’ocupació, 100 a polítiques socials i una quantitat superior, 129 milions, a ‘contribuir activament al procés’. També la CUP ha votat en contra i ha lamentat que ‘aquesta Diputació tan rica i amb tants recursos’ hagi desestimat diferents peticions dels municipis i només hagi adquirit dos habitatges per tanteig i retracte.L’Entesa s’ha abstingut i ha lamentat que no s’hagin atès les seves demandes en matèria de turisme, energia, contaminació i per millorar la dignitat de vida als barris.

