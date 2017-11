Personalitats del món jurídic i polític han retut homenatge aquest vespre al conseller de Justícia, Carles Mundó, de qui han demanat la llibertat immediata. L’acte s’ha fet al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Tots els intervinents han coincidit a elogiar la seva personalitat i la seva feina al capdavant de diverses responsabilitats públiques. També ha parlat Anna Marta Roca la dona de Mundó, que n’ha llegit una carta i ha denunciat la situació injusta que viu la família.

El públic ha aplaudit la carta que ha enviat Mundó des de la presó.

AnnaMarta Roca, dona de Carles Mundó, ha llegit una carta adreçada als assistents a l’acte. “Som a la presó per un delicte que no hem comès, però sabem que no estem sols”, diu Mundó. Sala dreta aplaudint. @324cat pic.twitter.com/2rTUcxRoPA — Ferran Vila (@fvilacabanas) 28 de novembre de 2017

El vice-president de l’ANC, Agustí Alcoberro, ex-director del Museu d’Història de Catalunya, ha destacat la feina feta per Mundó per tancar la presó Model de Barcelona. També ha insistit en la condició de presos polítics dels consellers empresonats.

Josep Cruanyes, de l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, ha agraït a Mundó l’impuls de la llei per a anul·lar els judicis polítics del franquisme. Cruanyes ha destacat la paradoxa que Mundó i alguns altres consellers siguin a la presó acusats dels mateixos delictes pels quals fou empresonada la Generalitat republicana, i per part d’un ‘tribunal no legítim’. Cruanyes ha dit que l’empresonament dels membres del govern és una persecució política contra l’independentisme.

El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Carles McCragh, ha elogiat Mundó com a advocat i conseller de Justícia i se n’ha mostrat orgullós, alhora que ha recordat que molts polítics corruptes són al carrer. Sergi Blàzquez, president de Drets, ha dit que molts governs voldrien tenir un membre com Mundó. El rector de la UPF, Jaume Casals, ha recordat el pas de Mundó per la universitat, com a estudiant i com a membre del Consell Social i més organismes de la institució, i s’ha mostrat indignat pel seu empresonament.

El presentador de l’acte, Joan Manel Tresserras, ha elogiat Mundó, amb qui va coincidir al govern durant els tripartits, i n’ha destacat la capacitat dialèctica i de lideratge, com també el pragmatisme, la fermesa de conviccions, la rapidesa en les decisions, la capacitat d’anàlisi, reflexió, intel·ligència i sentit de l’humor.

A les primeres files de l’auditori hi havia polítics i ex-polítics com Benet Salellas, Gabriela Serra, Anna Simó, Alfred Bosch, Ernest Benach i Núria de Gispert, a més de Carles Viver i Pi-Sunyer, alguns alts càrrecs de Justícia i advocats com el seu lletrat, Andreu Van den Eynde.

L’acte s’ha acabat amb dues cançons de la coral dels treballadors del Departament de Justícia, el cant de ‘Els segadors’ i el desplegament d’un gran llaç groc en un dels patis de la UPF amb el lema ‘Llibertat Govern. Llibertat Jordis. Us volem a casa’, i una fotografia de Mundó.

