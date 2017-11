El proper dissabte 2 de desembre se celebra la quarta edició del Mercat de Nadal del Llibre, el Sant Jordi d’hivern. De les 11h a les 21h, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm serà l’escenari del que ja coneixem com el Sant Jordi d’hivern. Hi trobareu més d’un centenar d’autors, activitats literàries per a tots els públics, tallers i concerts infantils, venda i signatures de llibres, música en directe, pop-up stores i food trucks. L’accés és gratuït amb inscripció prèvia a www.mercatllibre.cat i obert a tothom (socis i no socis del TR3SC). L’organització ha anunciat que ja han superat els 8.000 inscrits.

En aquesta edició les sales de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm també es rebatejaran amb un nom literari en honor a un escriptor/a singular per aquest 2017: sala Aurora i Prudenci Bertrana, amb motiu dels 125 i 150 anys del seu naixement, sala Gloria Fuertes en el centenari del seu naixement, sala Joan Fuster que fa 25 anys que va morir, sala Jane Austen per recordar el bicentenari de la seva mort i l’escenari J.V. Foix a la Plaça del Llibre, amb motiu del 30è aniversari de la seva mort.

Més d’un centenar d’escriptors i escriptores s’hi donaran cita durant tota la jornada. Podreu escoltar i saludar autors com Xavier Bosch i Sílvia Soler, que van triomfar el passat Sant Jordi; l’últim guanyador del Planeta, Javier Sierra; Jenn Díaz, Bel Olid, Carme Martí i Care Santos, que recentment també han publicat novetats editorials; altres escriptors de renom com Màrius Serra, Víctor Amela, Rafel Nadal i Joaquim Carbó; Júlia Bertran, que vam entrevistar a Núvol la setmana passada; Joan Lluís Bozzo, que ens parlarà del llibre sobre Pepe Rubianes, i Marc Artigau; Genís Sinca, autor de la biografia de Joan B. Cendrós; l’irreverent i inconfusible Jair Domínguez amb la seva antiajuda; la col·laboradora de Núvol, Maria Nunes; Rafael Vallbona, Premi BBVA Sant Joan 2017; David Nel·lo, Premi Prudenci Bertrana i un llarg etcètera que podeu consultar fent clic aquí.

Enguany, el TR3SC ha incorporat a la programació del Mercat de Nadal del Llibre una mirada atenta als joves, com a públic i com a protagonistes. Per una banda, els booktubers de referència i escriptors Andrea Izquierdo (Saragossa), May R Ayamonte (Huelva) i Josu Diamond (Madrid) vindran a explicar-nos en què consisteix aquesta nova professió i les principals curiositats del sector. Per altra banda, s’ha programat una xerrada amb quatre joves catalanes apassionades per recomanar llibres a les xarxes socials. Són les booktubers, bloggers i bookstagramers Marta Botet, Layla Zaoui, Alicia Linares i Mixa.

Enguany, el Mercat de Nadal del Llibre torna a comptar amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i la Fira d’Espectacles Literaris Litterarum, que impulsa l’Ajuntament deMóra d’Ebre, amb un concert cloenda de la jornada protagonitzat pel grup Les Kol·lontai, un grup de música format per les cantautores Meritxell Gené, Sílvia Comes, Ivette Nadal i Montse Castellà. El nom del grup es deu a la feminista i política comunista soviètica Aleksandra Kol·lontai. Podeu veure aquí sota el vídeo de la cançó ‘Decidim’.

