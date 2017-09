El Micalet de València acull avui un l’acte de solidaritat amb Catalunya ‘El País Valencià pel dret de decidir’. El partit d’ultradreta España 2000 ha convocat una manifestació davant del teatre mitja hora abans del començament de l’acte. En el cartell de convocatòria s’hi pot llegir aquest reclam: ‘Si vols defensar la unitat d’Espanya i mostrar el teu rebuig davant dels sediciosos vine amb la teva bandera.’

Feixistes d'España2000 convoquen concentració per boicotejar acte solidari amb Catalunya i contra la repressió al @TeatreMicalet #SensePor ✊ pic.twitter.com/8lM2qdr0Kr — Pau Alabajos (@PauAlabajos) September 24, 2017

L’organització de l’acte ha denunciat al jutjat de guàrdia les amenaces d’España 2000 i la voluntat de boicotar l’acte. Fins i tot han aportat proves que alguns membres del partit ultra tenien la intenció de portar pedres. S’han demanat mesures preventives, tanmateix, el jutjat ha contestat que no hi faria res i que no s’adoptarien mesures de protecció.

Ací podeu veure algunes de les amenaces:

Ja fa dies que la ultradreta valenciana s'està organitzant per rebentar l'acte i agredir els assistents. pic.twitter.com/4SnJ5RXSUM — Maria Vila (@mvilaredon) September 25, 2017

‘No són diligències urgents, ja que la institució denunciant pot aconseguir perfectament l’auxili de la policia en cas que hi hagi una por fonamentada de qualsevol actuació que pugui constituir un delicte’, diu la resposta del jutjat.

A més, remet a un jutjat d’instrucció la investigació de possibles amenaces i delictes d’odi que es puguin produir davant del Micalet.

A l’acte hi participaran David Minoves, president del CIEMEN; Anna Arqué, d’International Commission of European Citizens; Consol Barberà, membre de Xarxa del País Valencià pel Dret de Decidir; i el músic Pau Alabajos.

Grups d’ultradreta volen boicotar l’acte de la CUP a Palma

La CUP farà demà un acte sobre l’1-O a Palma. Grups d’ultradreta han convocat una manifestació davant del local on es fa l’acte. La convocatòria s’ha fet per Facebook. A l’acte de la CUP hi participaran la diputada Eulàlia Reguant i membres de l’esquerra independentista com Ramon Canet i Àngels Margenats. El músic Biel Majoral farà una actuació.

