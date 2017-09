El Financial Times publica avui un editorial contrari al referèndum del primer d’octubre, titulat ‘El referèndum de Catalunya no és fonament per a un nou estat’. El diari diu que el govern ‘manté la intenció d’organitzar el referèndum malgrat el fet que l’article 2 de la constitució espanyola del 1978 parla de “la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols”.

Também recorda que en les eleccions del setembre del 2015 ‘les forces independentistes van guanyar una majoria estreta dels escons, però no van arribar a la majoria de tots els vots. No hi havia fonament per a accelerar el programa secessionista’.

També critica que el govern hagi tirat endavant el procés amb una llei que no preveu un mínim de participació en el referèndum perquè sigui vàlid. ’En teoria, una petita minoria de l’electorat podria desencadenar una declaració d’independència. En aquestes circumstàncies, i tenint en compte la legalitat del vot contestada apassionadament, qualsevol proclamació de la independència de Catalunya mancaria de legitmitat política.’.

L’editorial recela de les intencions de l’independentisme, i diu fins i tot que ‘també esperen que Mariano Rajoy i el seu govern els esclafi de tal manera que tinguin l’ocasió de presentar-se encara més com a víctimes de la repressió política’.

Acaba dient que, ‘tant si es fa el referèndum com si no’, caldria ‘obrir negociacions serioses entre totes dues parts’, i proposa que sigui l’estatut de Catalunya aprovat en referèndum el 2006, abans d’haver estat retallat pel TC, ‘el punt de partida’ d’aquesta negociació.

Aquest editorial arriba uns dies després d’un article del cap de política del Financial Times, David Gardner, que tenia un to molt diferent, i que destacava que el parlament i el govern ‘estan compromesos a perseverar amb el referèndum’ del primer d’octubre. I criticava la posició del govern espanyol, dient que ‘l’espectacle de les forces de seguretat espanyoles intentant caçar’ urnes i paperetes no és ‘edificant’.

