El govern ha aprovat avui una declaració per a donar suport a una reforma ‘en profunditat’ de la constitució espanyola. Aquesta proposta es basa en un model federal de l’estat espanyol que reconegui el País Valencià com una comunitat històrica amb més autogovern i una autosuficiència financera.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mònica Oltra, ha explicat que, d’aquesta manera, el País Valencià és ‘el primer’ que es manifesta a favor d’una reforma de la constitució espanyola, que concretarà la seva proposta en el seminari d’hivern que el govern celebrarà a Vinaròs del 26 al 29 de gener. De moment, el ple del Consell ha aprovat els eixos centrals en què s’ha de sustentar la reforma, que defensarà el president de la Generalitat, Ximo Puig, a la comissió territorial del Congrés.

Així, el govern defensarà que s’incorporin com a valors a l’article 1.1 de la constitució espanyola la paritat de gènere, la sostenibilitat, l’hospitalitat cap als immigrants, l’habitatge digne, la sanitat universal, la igualtat efectiva entre homes i dones o la diversitat d’orientació de gènere. Al respecte, ha assenyalat que, després de 40 anys, ha arribat el moment de fer una reforma de la constitució espanyola que s”adapti als nous temps’ i que plasmi ‘un compromís global’ cap als ‘valors d’una democràcia avançada i de futur’.

En aquest sentit, el Consell aposta pel model federal que ‘reconegui la pluralitat i la complexitat de l’estat espanyol’ perquè ‘no tots els territoris tenen els mateixos sentiments d’identitat i aspiracions’, però també que ‘les persones que viuen a l’estat espanyol han de tenir igualtat de drets, garanties i oportunitats’.

Oltra ha deixat clar que l’objectiu del País Valencià és que es reconegui el sostre competencial aconseguit en la reforma de l’Estatut de 2006 i el desenvolupament que aprovin les Corts quan es traslladi allà el debat, ja que el Consell només ‘impulsa i obre el debat’. Així, ha posat l’exemple del dret civil valencià, el desenvolupament del qual està reconegut a l’Estatut, però ‘no per la jurisprudència’. Oltra no ha descartat la proposta d’Iñigo Urkullu que vol que totes les autonomies tinguin un concert econòmic bilateral amb l’estat espanyol i ha defensat un ‘disseny democràtic de l’estat espanyol’ que ‘condueix al model federal que reconegui un sistema legal, representatiu i eficient de corresponsabilitat política i un sistema de finançament que garanteixi l’autogovern minimitzant les interferències’.

D’aquesta manera, s’han d’establir les competències dels diferents nivells de l’estat espanyol tant de l’administració central, com autonòmica i local perquè en el debat territorial ‘s’obliden’ els municipis. Per contra, han d’existir unes ‘regles clares’ que no estan subjectes a l”arbitrarietat’ ni a la ‘incertesa permanent’, el que ‘restaria feina’ al Tribunal Constitucional, en haver-hi menys conflictivitat.

Principis i valors

Es vol potenciar ‘un desenvolupament intens dels drets fonamentals de les persones’ que siguin considerats ‘drets subjectius’ perquè puguin ser ‘reivindicats davant els tribunals quan els poders públics no els garanteixin’.

Entre ells, han demanat que al preàmbul s’inclogui el compromís global contra el canvi climàtic i la transició ecològica de l’economia, la lluita contra la violència de gènere, la promoció d’un govern obert amb estímuls a la transparència, a la partició i al bon govern; el compromís amb l’avenç de la integració de la UE en un sentit social i solidari; el compromís amb una cooperació internacional i la justícia universal. Per últim, s’agregaria la promoció i democratització de la difusió científica i l’aposta per la universalitat a l’accés a les noves tecnologies i la comunicació.

