L’activista Edward Snowden, ex-analista de l’Agència de Seguretat Nacional (NSA) dels EUA, conegut per haver estat qui va revelar el programa de vigilància massiva de les comunicacions a través d’internet arreu del món, ha condemnat avui la repressió que l’estat espanyol exerceix a Catalunya. Snowden ha piulat en el seu compte de Twitter l’article que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat avui al diari The Guardian, titulat: ‘L’intent d’Espanya de blocar el referèndum és una violació dels nostres drets fonamentals’ . En el piulet, Snowden ha subscrit aquesta afirmació, dient: ‘La repressió d’Espanya contra el discurs, la política i l’assemblea a Catalunya és una violació dels drets humans’.

The Spanish crackdown on inconvenient speech, politics, and assembly in #Catalonia is a violation of human rights. https://t.co/HL2xsYM1p4 — Edward Snowden (@Snowden) September 21, 2017

Després, Snowden ha afegit: ‘El dret d’autodeterminació —que la gent decideixi lliurement el seu sistema de govern— no pot ser simplement il·legalitzat. És un dret humà. Rajoy és lliure d’oposar-se a la independència de Catalunya, però només a través de la persuasió, no de la violència. L’ús de la force per aturar el vot és opressió.’

The right of self-determination—for people to freely decide their own system of government—cannot simply be outlawed. It is a human right. https://t.co/vXcMw2qnCE — Edward Snowden (@Snowden) September 21, 2017

Rajoy is free to oppose Catalan independence, but through persuasion alone, not violence. The use of force to halt a vote is oppression. — Edward Snowden (@Snowden) September 21, 2017

