Disset diputats del parlament danès de diferents grups polítics han escrit una carta demolidora contra la repressió del govern espanyol. Reclamen al president espanyol, Mariano Rajoy, que faci un ‘paper constructiu’ i que dialogui de manera immediata amb les autoritats catalanes. La missiva ha estat enviada al congrés espanyol, al govern espanyol, al Parlament de Catalunya, a la Generalitat i al parlament i el govern de Dinamarca.

Els parlamentaris expressen la seva ‘profunda preocupació’ per la situació de Catalunya i afirmen que s’ha arribat a un moment crític. Adverteixen l’estat espanyol que les ‘accions repressives’ dels últims dies i les ‘creixents amenaces’ als funcionaris, els diputats, els batlles, els mitjans de comunicació, les empreses i els ciutadans no seran la solució al problema polític.

‘Les amenaces i i les accions judicials no són la solució’, diuen. Que han de ser els polítics, i no els jutges ni les forces policíaques, en qualsevol país democràtic d’Europa. A més, expliquen que se senten desconcertats i preocupats per l”aparent falta d’habilitats polítiques’ per a abordar la qüestió catalana.

‘L’acord i la bona col·laboració seran l’única solució possible’, sentencien.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]