L’oficina de la coalició Compromís al Parlament Europeu, a través del seu eurodiputat Florent Marcellesi, presentarà una pregunta dirigida a la Comissió Europea sobre el cas del jove de Burjassot (Horta Nord) al qual la policia va identificar i escorcollar el seu domicili el passat divendres, acusat de desobediència per haver compartit a la xarxa rèpliques de la web del referèndum del priemr d’octubre.

Segons que ha recordat Compromís a través d’una nota de premsa, els agents van requisar al jove tres discos durs i un telèfon mòbil, i va haver de prestar declaració a la comissaria. La coalició remarca que el jove no pot ser acusat per desobediència, atès que no té cap responsabilitat pública.

El portaveu de Compromís al Parlament Europeu, Jordi Sebastià, ha demanat que la Comissió Europea actuï ‘davant la flagrant violació de les normes elementals de l’estat de dret per les irregularitats comeses en aquesta acció policíaca, ja que en un estat membre s’estan vulnerant drets fonamentals dels seus ciutadans’.

Sebastià ha recordat que Compromís ha presentat preguntes sobre casos semblants a Hongria o a Eslovàquia, i ‘Espanya no ha de ser una excepció. La Comissió Europea ha de conèixer la deriva autoritària del règim de Rajoy i actuar en conseqüència perquè els fonaments de la Unió Europea estan en joc. No podem consentir que les forces de seguretat de l’estat actuen contra els ciutadans enlloc de defendre’ls, com si estiguérem en una dictadura.’

El passat divendres vuit agents de la policia espanyola i una secretària judicial es varen personar a la casa del jove, de 21 anys d’edat, amb una ordre dictada pel jutjat d’instrucció número 4 de Paterna, per un possible delicte de desobediència. Els agents varen requisar tres discos durs i el seu mòbil i seguidament l’han citat a declarar a la prefectura general de València, segons el relat del seu advocat. El lletrat va explicar que l’acusació de desobediència no té cap fonament, atès que no es tracta de cap autoritat pública i que la considera ‘ridícula.’

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]