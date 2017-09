La Federació d’Educació del sindicat CCOO ha desmentit avui cap contacte amb la fiscalia per tal d’evitar que els centres educatius públics siguin col·legis electorals diumenge que ve. A més, ‘no entén que sigui citada com a font per la pròpia fiscalia’, que en un comunicat anomenava el sindicat com a origen d’algunes informacions. En aquest sentit, l’entitat ‘vol denunciar l’actuació de la fiscalia, que aprofundeix en la judicialització d’un conflicte polític’ i ‘rebutja l’actitud del fiscal, que parla de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics i amenaça amb penes de presó a directors que només estan acomplint amb la seva obligació’. Per tot això, el sindicat mostra tot el seu suport a les direccions dels centres educatius.

D’altra banda, el sindicat ‘exigeix a la Generalitat que acompleixi amb l’obligació que té de vetllar per la seguretat jurídica dels seus treballadors i amb els compromisos adquirits en la Mesa General de Negociació dels Empleats de la Generalitat’ del passat dijous 21 de setembre de 2017.

CCOO acaba el comunicat defensant el dret a decidir dels ciutadans de Catalunya, la integritat i la independència de les institucions catalanes i reclama el dret dels treballadors a ‘acomplir amb les seves obligacions laborals sense que això representi una amenaça per a tots ells’.

El fiscal superior de Catalunya, José Maria Romero de Tejada, va ordenar aquest dilluns als Mossos d’Esquadra que identifiquin els responsables dels centres designats com a col·legis electorals de l’1-O amb la finalitat de ‘prendre’ls declaració com a testimoni, perquè facin entrega de la documentació de que disposin’ en relació a l’1-O, i per ‘advertir-los de la seva obligació de no cedir els centres’ per a l’organització del referèndum. Els adverteix també que ‘si lliuren les claus o els codis de seguretat dels locals a qualsevol persona privada o pública, inclosa l’administració educativa, podrà ser considerat un acte de col·laboració en els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics’. També els insta a denunciar ‘qualsevol tipus d’amenaça, coacció o pressió’.

Per aquest motiu, ordena els Mossos d’Esquadra que ‘com a policia `judicial’ es ‘personin al centre educatiu o centre administratiu designat com a col·legi electoral per a la identificació del responsable’. En aquest contacte, segons la fiscalia, els Mossos requeriran els responsables perquè expliquin ‘si han rebut alguna comunicació dels responsables del Departament d’Ensenyament demanant la seva col·laboració a la celebració del referèndum’.

En cas afirmatiu, continua la instrucció de la fiscalia, ‘els responsables ‘hauran de fer entrega de tota la documentació que posseeixin en relació a aquests fets’, és a dir, de la comunicació de la seva designació com a col·legi electoral, instruccions d’actuació, persones de contacte per a incidències, petició del lliurament de les claus, etc’. En el cas que hagin rebut només una comunicació oral ‘es demanarà que precisi la identitat del seu interlocutor o interlocutors’.

A més, en el cas que hagin rebut algun material com paperetes, urnes, llistats de votant, ordinadors, etc, ‘es procedirà a la immediata intervenció’ per part dels Mossos d’Esquadra. L’escrit del fiscal cita el sindicat com una de les fonts que l’ha informat sobre la suposada ordre donada pels serveis territorials d’Ensenyament als directors dels centres.

