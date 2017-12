El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha publicat una carta des de la presó de Soto del Real després de fer-se pública la decisió del jutge de mantenir-lo empresonat, conjuntament amb Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. ‘Cuidem-nos i molt, no caurem en cap tristor col·lectiva, ni tampoc no perdrem l’esperança com a societat pacífica, tolerant, oberta i democràtica que som. Avui tenim més feina que mai, la farem i ho farem bé’, escriu. Cuixart assegura que els catalans han remuntat situacions més adverses i afegeix: ‘No deixarem mai que res ens glaci els nostres cors.’

Ací podeu llegir la carta íntegra:

«Soto del Real, 4 de desembre, 2017

Estimats tots,

Acabem de saber la notícia que el jutge manté presó provisional per a quatre dels 10 empresonats. En primer lloc, una abraçada infinita per a les famílies d’en Jordi, en Raül, la Meritxell, la Dolors, en Carles, i en Josep, i per a ells mateixos. Bentornats a casa, us ho mereixeu.

El segon pensament és per a casa, per a tots els de casa i la gran família d’Òmnium, així com per a totes les persones que dia rere dia ens feu saber que no estem sols. No patiu ni dos segons, us ho dic de cor, tinc unes ganes boges d’abraçar-nos ben fort i poder estar junts de nou, i són aquestes ganes les que em donen tota la força del món. Em sento tranquil, relaxat, conscient de la importància que tots mantinguem el màxim de serenor i, òbviament, jo com un més entre tots.

Diumenge vam fer el lliurament del VOC, dijous serem a Brussel·les, el 15 de desembre a la 67a Nit de les Lletres Catalanes a Nou Barris… i aquí encara ressonen les notes de l’Estadi Lluís Companys i dels Músics per la Llibertat de la plaça Espanya, així com el record ben viu de centenars d’actes d’arreu del territori per demanar el nostre alliberament.

Us demano que seguim treballant per enfortir els grans consensos de país, el model d’escola, la cohesió social, tota una llengua i cultura catalanes per compartir, però també que vetlleu per seguir cuidant-nos els uns als altres. Cuidem-nos i molt, no caurem en cap tristor col·lectiva, ni tampoc no perdrem l’esperança com a societat pacífica, tolerant, oberta i democràtica que som. Avui tenim més feina que mai, la farem i ho farem bé.

Autoestima i serenor: hem remuntat situacions més adverses de la nostra història col·lectiva, bé sigui amb la paraula, amb el somriure i, quan ha calgut, amb el silenci, però no deixarem mai que res ens glaci els nostres cors.

Us estimo molt, sempre endavant!

Jordi Cuixart»

