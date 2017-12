La candidata de la CUP per Ponent, l’Alt Prineu i Aran, Mireia Boya, espera que quan es presenti la Guàrdia Civil al Museu de Lleida per emportar-se les obres de Sixena la gent el defensi com van fer amb els col·legis electorals l’1-O. En aquest sentit, ha assegurat que que ‘més enllà que t’agradi o no l’art sacre es pot agafar aquest cas com una bandera de resistència del que està sent el 155’.

En una entrevista a l’ACN, Boya ha afirmat que amb aquest conflicte l’estat espanyol vol ‘humiliar’ Catalunya i que ha trobat l’oportunitat per ‘robar’ l’art de Sixena. ‘Quan vingui la Guàrdia Civil al Museu de Lleida potser trobarà molta gent defensant-lo dempeus’, ha afegit. El cos policíac espanyol té permís del jutge d’Osca per entrar al museu a partir de les 00.00 de dilluns.

Respecte les eleccions del 21-D, ha assegurat que Lleida és majoritàriament independentista, per la qual cosa creu es mantindran els onze diputats que la circumscripció va aportar a les forces sobiranistes. Veu possible que la CUP passi d’un a dos pel fet que ERC i Junts per Catalunya van per separat però en qualsevol cas no preveu un ascens de les forces unionistes. De fet, Boya assegura que el Pirineu compta amb el ‘cinturó groc’ que és on més percentatge de vot va registrar la CUP al 2015.

