L’activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ha publicat un vídeo a Twitter on dóna cinc consells per a evitar la censura i les interferències del govern espanyol en el món digital. El vídeo, enregistrat en anglès, té subtítols en català. Entre les recomanacions, hi ha l’ús d’aplicacions de missatgeria xifrada, com ara Telegram o Firechat. Ací podeu veure el vídeo:

