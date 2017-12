Andorra ha superat l’examen de la Unió Europea (UE) i ja no figura a la llista d’estats no-cooperants en matèria fiscal. La UE ha fet pública la llista de no-cooperants i per primera vegada ja no hi ha Andorra, fet pel qual s’ha reconegut la transformació del sector bancari cap a un major nivell de transparència i l’homologació internacional.

Aquesta llista inclou més de disset estats i s’elabora d’acord amb tres criteris que estableix el Consell d’Europa: la transparència fiscal, el marc impositiu i la posada en marxa de mesures conra l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis.

En aquest sentit, la Directora General d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, ha mostrat la seva satisfacció al considerar la decisió comunitària com la ‘constatació

definitiva de l’encert estratègic en l’aposta per la transparència fiscal i l’homologació internacional’. Ha afegit que és un reconeixement internacional de molta importància pel sector bancari del Principat en la seva adaptació als estàndards internacionals de transparència.

Andorra, juntament amb països com Liechtenstein, Suïssa i San Marino, s’ha compromès a adaptar el marc impositiu de la UE durant el 2018. Actualment, una modificació de la llei de l’impost de societats és en tràmit parlamentari.

