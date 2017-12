La secretària general d’ERC, Marta Rovira, s’ha dirigit aquest diumenge a batlles, regidors i portaveus republicans per unir forces de cara a les eleccions del 21-D. ‘Avui ens conjurem per tornar a obtenir el 21-D un mandat democràtic per seguir construint República’, ha afirmat Rovira en la cloenda de l’acte ‘El món local amb la democràcia’. Per Rovira, la nova República passa per ‘construir uns ajuntaments més forts que siguin uns autèntics governs locals’ i deixar enrere la ‘cotilla’ de l’estat espanyol.

També ha aprofitat l’ocasió per denunciar ‘la repressió’ que han patit els més de set-cents batlles de Catalunya citats per la fiscalia per haver donat suport al referèndum del primer d’octubre. D’altar banda, Rovira també ha denunciat les conseqüències de l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola als consistoris amb ‘l’excessiva burocratització i la intervenció de les finances de la Generalitat’. Paral·lelament, ha demanat, una vegada més, la llibertat dels presos polítics: ‘No podem tolerar que continuïn a presó’.

‘Construir república –i continuar-ho fent a partir del 22 de desembre- per nosaltres també significa construir-la des dels ajuntaments, des dels consells comarcals, des de la base del nostre país, des dels carrers i dels barris, des de les nostres institucions’, ha insistit la secretària general d’ERC. ‘Això vol dir que tinguin més competències i millor finançament, ben al contrari del que imposa el govern espanyol amb la llei d’estabilitat pressupostària i ara amb el 155’, ha dit.

Rovira ha advertit que l’aplicació d’aquest article de la Carta Magna espanyola a Catalunya ja afecta el dia a dia dels ajuntaments. ‘La bona gestió de la Generalitat i del Departament d’Economia, en concret, havia aconseguit que es pagués als consistoris en un període de sis mesos’, ha recordat. ‘Ara, aquest termini ja es pot veure alterat i retardat pel 155, atesa la burocratització de tots els tràmits i la intervenció de les finances de la Generalitat’, ha lamentat. També ha dit que aquesta situació pot afectar serveis socials bàsics i pagaments a entitats del tercer sector.

Ha reiterat que Catalunya està patint una autèntica ‘persecució’ amb l’excusa del procés independentista. En aquest sentit, ha denunciat la repressió que pateixen treballadors públics, que són ‘interrogats fins i tot policíacament’. ‘Tenim fins a 362 processos judicials al món local per impulsar la sobirania fiscal al nostre país i d’altres cent sis per no penjar determinades banderes als balcons dels consistoris’, ha detallat Rovira. ‘Són centenars i centenars de procediments oberts i això s’ha de denunciar i fer visible’, ha assenyalat.

