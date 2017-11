El boicot als productes catalans també afecta els productors de Poma de Girona. El president del Consell Regulador de la Identificació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona, Llorenç Frigola, ha explicat el cas d’un distribuïdor de Madrid que els demana ‘treure de la fruita l’etiqueta que l’identifica com a tal’. Una situació que Frigola espera que sigui passatgera i lligada a la situació política actual. Aquest fet, però, s’ha vist compensat per un increment de les vendes a l’exterior en l’actual campanya. Fins a principis de novembre, un 60% de les pomes s’han venut a l’estranger mentre que en tot l’any passat el global va ser d’un 44%. Tot i això, els productors es queixen dels problemes que tenen per passar controls a La Jonquera (Alt Empordà). Aquest any la producció s’espera que sigui de 80 milions de tones.

Les pomes de Girona es venen sense ser identificades com a tals per evitar el boicot. Aquesta realitat l’ha admès aquest dilluns el president del Consell Regulador de la IGP Poma de Girona, Llorenç Frigola. En concret, Frigola ha explicat el cas d’un distribuïdor de Madrid que els demana que les pomes es venguin sense les etiquetes identificatives que s’enganxen a la fruita. Frigola admet la situació però li vol treure ferro confiant que ‘això ja passarà’. El distribuïdor madrileny que ha citat els demana que s’enviïn les pomes sense cap tret identificatiu del seu origen català.

En paral·lel, Frigola assenyala que, de fet, la dependència del mercat estatal és cada vegada més baixa. Aquest any més de la meitat de les pomes de la IGP es venen fora del mercat estatal. En concret, sis de cada deu pomes que s’exporten tenen un destí estranger, el que suposa un increment de 14 punts respecte a l’any passat. El protocol d’exportació Aquest creixement de les exportacions es produeix malgrat els problemes que els productors de Poma de Girona tenen amb el Punt d’Inspecció de la Frontera (PIF) de La Jonquera (Alt Empordà). Frigola assenyala que, per fer els controls de seguretat, s’han d’obrir els palets de fruita per tal de comprovar-ne la seva qualitat.

‘Et demanen una caixa de cada palet i no sempre és la de dalt’, explica Frigola. El resultat és que el control obliga a desfer les columnes de mercaderia. El resultat és que el producte arriba a destí desmuntat, a diferència del que passa amb les pomes franceses i italianes. ‘La inspecció fitosanitària ells la fan telemàticament’, es lamenta. Aquesta situació, creu Frigola, es deu al fet que els inspectors destinats a La Jonquera ‘són de fora i només volen que els traslladin a la seva província’.

Per tal que els palets arribin en bones condicions, els productors s’han ofert portar una vintena de caixes a part per després tornar-lo a deixar com ara. ‘Ens diuen que no perquè això no està dins del protocol’, explica el president del Consell Regulador de Poma de Girona. A més, Frigola assegura que quan hi ha cua de vehicles al PIF els demanen que tornin l’endemà. 80 milions de tones aquesta temporada En relació a aquesta campanya de recollida de poma, el president del Consell Regulador de la IGP apunta que serà bona. Les vendes s’espera que augmentin perquè la poma del nord d’Europa s’ha vist afectada pel fred tardà. Un fet que hauria de reduir la collita de països com França o Polònia i beneficar a la Poma de Girona, que té un clima més ‘estable i segur’ a prop del mar.

Els 79 socis productors de Poma de Girona tenen 1.700 hectàrees productives que s’agrupen en tres centrals de comercialització: Girona Fruits, Giropoma Costa Brava i Frutícola Empordà. ‘S’han complert les previsions que hi havia de collita’, assenyala Frigola. Una situació que hauria de millorar és, segons el sector, el preu de la fruita perquè asseguren que ja fa tres anys que estan venent producte ‘per sota del preu de cost’ i amb un preu ‘decadent’ any rere any. Més Poma de Girona a Girona Frigola ha donat tots aquests detalls durant la presentació d’una campanya de promoció del consum de Poma de Girona a la demarcació per davant de les importades. S‘ha inclòs en el conveni col·lectiu del sector en un preàmbul. L’acord convida a les parts a fer tot el possible per difondre i afavorir el consum del producte.

Per a la IGP, l’objectiu de la campanya seria que d’aquí a un any es pogués declarar la demarcació de Girona ‘zona lliure de poma estrangera’. Llorenç Frigola considera preocupant que costi de trobar a grans cadenes de distribució la poma autòctona però en canvi hi hagi fruita que ve de més lluny i a menys cost. ‘El sector anirà bé si produïm des d’aquí’, assenyala el president del Consell Regulador. Per això, Frigola fa una crida als consumidors a anar al supermercat i mirar-se les etiquetes de les fruites buscant la de Poma de Girona. Una situació habitual en altres països -ha posat l’exemple de França- on les compres dels consumidors es regeixen més ‘per la sobirania alimentària’.

