La Fiscalia del Tribunal Suprem ha enviat al diputat del PDeCat al Congrés i alcalde de Tortosa, Ferran Bel, una citació perquè comparegui voluntàriament el pròxim dilluns a les dotze del migdia en relació al suport del seu consistori al referèndum de l’1-O. Bel és un dels 712 alcaldes catalans que el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va posar al punt de mira el passat dimecres, quan va ordenar als caps de les Fiscalies de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida que citessin com a investigats tots els batlles de les poblacions que han anunciat el seu suport al referèndum de l’1-O.

Bel és diputat al Congrés, i contràriament al que ha passat amb els altres quatre alcaldes aforats al Parlament de Catalunya, la seva citació introdueix aquesta possibilitat de no acudir voluntàriament a la cita, una diferència que segons ha explicat el mateix Bel a l’ACN denota una irregularitat més dins del procediment. Per impulsar la causa contra ell, el Tribunal Suprem haurà d’enviar un suplicatori al ple del Congrés dels Diputats, que l’hauria d’avalar per majoria simple.

El passat divendres Maza va ordenar a les fiscalies del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que citessin a declarar els alcaldes aforats. Bel ho és en condició de diputat al Congrés, fet que situa el seu cas al Tribunal Suprem, mentre que els alcaldes de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras; Mollerussa, Marc Solsona; La Seu d’Urgell, Albert Batalla, i Valls, Albert Batet, són diputats al Parlament de Catalunya.

El mateix dimecres en què es va anunciar la imputació de 712 alcaldes catalans pel suport dels seus municipis a l’1-O Bel ja va avançar que els moviments de la Fiscalia ‘no ens faran canviar d’actitud’. Aleshores va qualificar de ‘kafkià’ que un Fiscal General de l’Estat que ha estat reprovat pel Congrés dels Diputats ordeni que es cridi a declarar 712 alcaldes elegits democràticament.

Dimarts o dimecres anunciarà la decisió

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha explicat que aquest dimarts a Madrid avaluarà la citació voluntària amb els seus advocats i anunciarà la seva decisió aquest mateix dimarts o dimecres. ‘Entenc que com és una citació voluntària si no compareixo no poden enviar a la policia local a detenir-me’, ha assegurat. En aquest sentit, personalment, preferiria sotmetre’s al suplicatori al Congrés abans de l’1 d’octubre. ‘Voldria que es pogués debatre al Congrés i votar-ho i veure amb quines complicitats compta el PP per intentar processar el 75% dels alcaldes d’aquest país’, ha reconegut.

Amb tot, Bel ha assegurat que la decisió la prendrà després de parlar amb els seus advocats i amb la direcció del PDeCAT. ‘Hem de veure políticament també què ens convé’, ha declarat. En tot cas, la citació voluntària en el seu cas assegura que demostra les ‘irregularitat’ del procés. ‘La meva condició d’aforat i la declaració voluntària hauria d’haver-se fet també per als diputats al Parlament i a aquests no se’ls hi ha ofert sinó que se’ls ha citat obligatòriament. Entenc que, si em citen voluntàriament, és perquè no ho poden fer obligatòriament sense passar pel suplicatori i volen estalviar-se’l’, ha detallat.

