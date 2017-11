El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha assegurat aquest dimecres que veu ‘agosarat’ dir que es poden produir deslocalitzacions d’empreses per la situació política, en resposta a les declaracions de la patronal Foment del Treball que va advertir aquest dimarts del risc que les empreses moguessin també els seus centres productius. ‘Una deslocalització té un cost molt elevat, ara per ara se’m fa molt difícil veure-ho’, ha afirmat el membre de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi Jordi Goula. L’organisme ha fet una crida a ‘fugir d’alarmismes’ i s’ha mostrat confiat en la bona ‘musculatura’ de l’economia catalana. ‘El mes d’octubre ha estat un mes de normalitat amb perfil baix’, ha destacat el president de la Comissió d’Economia del Col·legi, Modest Guinjoan. Tot i l’empitjorament d’alguns indicadors, per ara la incidència de la ‘incertesa’ ha estat ‘limitada’. D’altra banda, han reconegut que el boicot a productes catalans és una realitat, si bé no han concretat l’abast.

‘El fet que marxin seus socials i fiscals no és bo’, ha asseverat Guinjoan, que ha matisat que aquest tipus de moviment empresarial no té ‘una incidència significativa en l’àmbit macroeconòmic’. El president de la Comissió d’Economia del Col·legi ha remarcat que ‘hi ha molt tros’ entre moure el domicili social i deslocalitzar l’activitat productiva de l’empresa. Guinjoan ha confiat en els “factors de competitivitat” de Catalunya que fan que vegi difícil que es produeixin “‘canvis significatius’ en l’estructura productiva catalana. D’altra banda, Guinjoan ha criticat que el govern espanyol ‘estengués una catifa vermella’ a les empreses perquè traslladessin les seus socials amb el decret llei aprovat el 6 d’octubre. Segons Guinjoan, ara no tindria ‘ni cap ni peus donar incentius’ perquè tornin, tal com han demanat altres agents socials.

Durant la presentació de la valoració de la conjuntura econòmica catalana actual del Col·legi d’Economistes, Guinjoan i Goula han constatat que a l’octubre certs indicadors van empitjorar – com el nombre de turistes i pernoctacions, les vendes de comerç al detall o la inversió en el mercat immobiliari de luxe- però asseguren que no es poden atribuir únicament a la situació política i han reclamat no caure en “dramatismes”.A banda, Guinjoan ha destacat que aquest novembre s’ha iniciat una recuperació, especialment en el comerç amb les vendes del Black Friday –un 10% superiors a les de l’any anterior, segons dades de Comertia-. Encara que el president de la Comissió ha alertat de boicot a productes catalans també ha matisat que és una pràctica amb ‘data de caducitat pel seu alt cost i caràcter emocional’.

