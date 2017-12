El candidat del PP, Xavier Garcia Albiol, s’ha mostrat convençut que l’estat espanyol no permetrà que el president Puigdemont faci ‘cap espectacle’ si torna a Catalunya. Ha reaccionat d’aquesta manera a les manifestacions del president, que en una conferència de premsa ha afirmat que està disposat a ‘córrer el risc’ de ser detingut per tornar a Palau de la Generalitat si es respecten els resultats del 21-D.

Segons Albiol, les paraules de Puigdemont demostren que viu ‘en un món virtual i que esta instal·lat a Matrix’. També ha restat importància a la promesa d’ERC de recuperar les delegacions catalanes a l’exterior i de restituir Trapero. ‘Com que estem convençuts que per higiene democràtica ERC no tornarà a governar, ens preocupa relativament’, ha dit.

‘Puigdemont no pot pretendre enfotre-se’n de l’estat de dret’, ha afegit. Per últim, ha criticat el PSC per haver permès que la plaça de la constitució de Girona s’hagi rebatejat com plaça 1 d’octubre.

