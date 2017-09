19 federacions opten a formar part de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector per als tres anys vinents després que avui s’hagi tancat el termini de presentació de candidatures. La Junta Directiva està formada per un màxim de 13 membres, comptant-hi la persona que n’ostenti la presidència. De les 19 federacions, 2 opten a ocupar la presidència, la Coordinadora de comunitats terapèutiques, pisos de reinserció i centres de dia per a drogodependents de Catalunya, que presenta com a candidata Núria Carrera, i la Federació catalana de voluntariat social, que hi concorre amb la persona de Francina Alsina.

A banda d’aquestes dues entitats, que optarien a formar part de la Junta en cas que no sortissin escollides les seves candidatures a la presidència, també tenen interès a formar part de la junta Càritas Catalunya, el Comitè català de representants de persones amb discapacitat, la Confederació Ecom, Creu Roja Catalunya, Discapacitat intel·lectual de Catalunya, Entitats catalanes d’acció social, la Federació catalana de drogodependències, la Federació catalana de familiars de malalts d’alzheimer, la Federació catalana d’entitats contra el càncer, entre altres. El dimarts 10 d’octubre a la tarda tindrà lloc l’Assemblea General que haurà d’escollir els membres de la nova Junta entre les candidatures presentades.

La Taula del Tercer Sector està formada per 35 federacions que representen més de 3.000 entitats socials que treballen per la inclusió i la cohesió social del país. Les entitats socials de la Taula del Tercer Sector Social atenen 1,5 milions de persones, compten amb 85.000 treballadors, 348.000 voluntaris, 559.000 socis i 563.000 donants. Representen l’1,4% del PIB català, segons xifres de la mateixa taula.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]