Conscienciar als ciutadans que no poden votar el pròxim 1-O de la repercussió del referèndum i mobilitzar-los per animar els indecisos que vagin a les urnes, sigui quin sigui el seu vot. Aquest és l’objectiu de la campanya ‘Vota per mi’, impulsada per tres entitats de la societat civil catalana: el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN), Gent de la Terra, (una de les històriques associacions impulsores de la Mostra d’Entitats dels Països Catalans), i ‘Sí, amb Nosaltres’, plataforma ciutadana que agrupa persones d’origen estranger favorables al dret a decidir.

En bona mesura, la campanya es difondrà a través de les xarxes socials a través de l’etiqueta #votaxmi. Ciutadans de diverses nacionalitats i residents a Catalunya penjaran vídeos breus en què explicaran la seva situació i animaran a la participació en el referèndum de l’1 d’octubre. El 13 de setembre es farà l’acte central de la campanya a la seu del CIEMEN.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]